PSG : Zaïre-Emery éclipse Mbappé sur son terrain préféré

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le PSG sait qu'il possède un successeur très crédible comme porte-étendard en la personne de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 17 ans est lui aussi natif de la banlieue parisienne (Montreuil) et, contrairement à l'attaquant, il est un vrai fan du club, depuis toujours. Il s'est déjà mis d'accord pour une prolongation, qui ne sera officialisée qu'à sa majorité, le 8 mars. En outre, le néo-international est déjà un patron sur le terrain et même au niveau des statistiques, qui sont pourtant la chasse gardée de son aîné.

Zaïre-Emery plus décisif que Mbappé en C1

Le Parisien explique en effet qu'avec son but à Dortmund, Zaïre-Emery a conclu la phase de poules de la Champions League avec quatre actions décisives (une réalisation, trois passes). C'est une de mieux que Mbappé (trois buts) et cela en fait le Parisien le plus décisif dans ce qui est le terrain de chasse préféré du natif de Bondy. Et pour cause, c'est le plus médiatique, celui que tout le monde regardé. Si Zaïre-Emery y brille davantage que n'importe quel autre Parisien alors c'est sûr, le PSG peut laisser filer Mbappé sans regret !

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇, 1⃣-1⃣ dans ce #BVBPSG ! ⚽️



Le Paris Saint-Germain termine 2e du groupe F et se qualifie pour les huitièmes de finale de la @ChampionsLeague ! 🏆#UCL pic.twitter.com/viHOAkshGN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2023

