PSG : Zidane à Paris, un coup de pression destiné à récupérer l'équipe de France ?

Depuis plusieurs jours, un flot d'informations contradictoires nous arrive sur le dossier Zinédine Zidane au PSG. Si on ne doute pas du forcing de Doha pour attirer l'ancien coach du Real Madrid, le jeu de la légende marseillaise paraît quand même assez difficile à décrypter. Pour beaucoup, « Zizou » ne trahira pas l'OM mais l'argent que le Qatar est prêt à mettre sur la table fait quand même douter.

Zinédine Zidane joue-t-il un double jeu pour les Bleus ?

Pour plusieurs journalistes suiveurs du PSG, Zinédine Zidane laisse volontairement planer le doute... Afin de mieux servir ses desseins concernant l'équipe de France. C'est notamment l'avis de Dominique Séverac (Le Parisien) qui s'est exprimé dans l'émission « On refait le match » sur RTL : « Tout est faux, il n’y a pas d’accélération dans le dossier Zidane. En revanche, il y a la volonté du clan Zidane de faire savoir quelque chose à la FFF. L’idée c’est de dire qu’il a refusé le PSG pour avoir l’équipe de France ».

Pour Grégory Schneider (Libération), qui s'est confié à Europe 1, Séverac n'est pas loin de la vérité : « Zidane a un problème, c’est qu’il n’a aucune visibilité sur le poste en équipe de France et il aimerait avoir un coup de fil pour qu’on lui dise ‘c’est toi’. Donc ça c’est un réel problème ! Ce qu’il s’est passé là pourrait pousser la fédération à agir (...) et le connaissant je l’ai vu déclencher des trucs qui avaient ce gout-là ». De là à jouer avec les fans du PSG et l'amour inconditionnel que lui porte les supporters de l'OM ?

Zidane, un plan pour les Bleus ? Et si Zinédine Zidane laissait justement courir volontairement la rumeur de sa venue au PSG pour mieux préparer le terrain en vue de l'équipe de France après le Mondial au Qatar ? Le plan parait farfelu mais il a quelques adeptes...

