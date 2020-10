PSG : Zidane débarqué du Real Madrid, le rêve secret de Tuchel ?

Il y a quelque temps, certaines grosses écuries européennes étaient réticentes à remercier leur entraîneur en raison de l’absence de grands noms sur le marché pour les remplacer. Avant les fêtes de fin d’année, la donne pourrait être radicalement différente. En cause ? les positions fragiles de Zinédine Zidane et Thomas Tuchel au Real Madrid et au PSG.

Si Tuchel semble avoir encore du crédit auprès de sa direction, ce n’est plus le cas de ZZ. Selon L’Équipe, les dirigeants de la casa Blanca ont fixé un ultimatum sur les deux prochains matches. Des résultats négatifs et ce sera la porte. C’est là où les deux situations pourraient se croiser.

Pochettino au Real Madrid plutôt qu'au PSG ?

AS révèle que le profil de Mauricio Pochettino est étudié de très près par Florentino Pérez, qui l’apprécie pour sa capacité à bien faire jouer ses équipes et possède l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham. Si Leonardo lui préfère Max Allegri, l’ancien défenseur du PSG plaît aussi beaucoup à Doha. Si Pochettino devait signer au Real Madrid pour remplacer Zidane, il serait donc une menace de moins pour Tuchel mais on n'en est encore loin.

« Mon poste menacé ? C’est ce qu’il se dit... »

Interrogé à la veille du Clasico contre le FC Barcelone (16h), Zidane a préféré se concentrer sur le match et ironiser sur son cas personnel. « Le match de demain est un Clasico différent mais cela reste un Clasico, a-t-il glissé en conférence de presse. J’ai toujours été critique envers moi-même, c’est le moteur pour s’améliorer. Mon poste menacé ? C’est ce qu’il se dit... comme l’année dernière, et aussi celle d’avant ! »