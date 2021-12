PSG : Zidane est à Paris, l’émir du Qatar a une idée de génie pour le convaincre d’y rester !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Fin novembre, à l’occasion des 80 ans d'Aimé Jacquet, Emmanuel Petit avait fait savoir que plusieurs membres de France 98 avaient prévu de se rassembler avant la fin de l'année civile. C’est chose faite depuis hier. Sur son compte Twitter, Youri Djorkaeff a partagé un cliché en compagnie de Bixente Lizararu, Franck Leboeuf, Alain Boghossian, Fabien Barthez et Zinédine Zidane. On peut aisément deviner que la petite troupe se trouvait non loin de la place Vendôme, à Paris.

Si cette « réunion fraternelle » ne semble obéir à aucune stratégie, la présence de Zidane dans la capitale arrive à un moment où son nom revient avec insistance pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Les rumeurs se sont calmées depuis quelques jours mais cet petit événement les a relancées.

Autre indice de taille dans ce dossier : Foot Mercato croit savoir que l’émir du Qatar pourrait relancer Arsène Wenger pour convaincre les deux hommes de ses projets au PSG ! « En cas de nomination de l'ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc parisien, il s'agirait d'un énorme surplus de motivation pour Wenger, qui pourrait ainsi céder aux sirènes du PSG », conclut FM. Avec Wenger, on peut imaginer que Leonardo serait évincé. Et cela tombe bien puisque ZZ ne souhaiterait pas travailler avec lui.

Good Night Paris .

Family ❤️ pic.twitter.com/txvYd0I656 — Youri Djorkaeff (@youridjorkaeff) December 7, 2021