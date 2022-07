PSG : Zidane se serait payé la tête du club et de l’émir du Qatar depuis le début !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

On en sait plus sur la rumeur envoyant Zinédine Zidane au PSG au début de l’été. Longtemps considéré comme le favori pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche, le champion du monde 1998 se serait bien servi de cette rumeur alimentée par Daniel Riolo.

D’après les informations du Parisien, le camp de Zidane a fait fuiter cette « fake news » et l’auraient délibérément inventée pour qu’il en ressorte ce constat : « Zinédine Zidane a refusé le PSG en juin 2022. »

Cet intérêt était aussi et surtout de faire pression sur l’équipe de France et de faire comprendre à la fédération que Didier Deschamps n’est plus l’homme de la situation. Passer aussi pour un Marseillais qui a dit non à Paris ne devait rien gâcher non plus à cette opération com’ bien ficelée.