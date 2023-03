PSG : Zlatan Ibrahimovic va faire tomber un record

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic, l'ancien attaquant du PSG, aujourd'hui à l'AC Milan, est de retour en sélection de Suède, un an après sa dernière convocation. Et il pourrait en profiter pour devenir le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif européen.

La Suède doit affronter en matches de qualification à l'Euro 2024 la Belgique et l'Azerbaïdjan et « Ibra » pourrait battre le record de longévité du gardien italien Dino Zoff qui avait joué contre la Suède, le 29 mai 1983, à 41 ans, trois mois et un jour. Or, Zlatan a 41 ans et cinq mois...

L'attaquant pourrait aussi devenir le joueur le plus vieux à disputer un Euro, si la Suède se qualifie. C'est le gardien hongrois Gabor Kiraly qui détient ce record depuis l'Euro 2016, disputé à 40 ans et 86 jours.