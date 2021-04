PSG : Zlatan Ibrahimovic va revenir en France !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

On parle beaucoup de Zlatan Ibrahimovic dans l’Hexagone cette semaine ! Hier, le nom du Suédois a été murmuré car Kylian Mbappé lui est passé devant au classement des buteurs du PSG en Coupe d’Europe après son doublé face au Bayern Munich (3-2). L’actuel avant-centre de l’AC Milan avait scoré à vingt reprises sur la scène continentale avec Paris, le Français a désormais frappé à vingt et une reprises.

Un casting explosif

Et voilà que ce jeudi, le nom d’Ibrahimovic revient dans l’actualité. Et rien de moins que pour annoncer son retour en France ! Mais que les supporters de football ne s’enflamment pas, ce ne sera pas pour faire trembler les filets. En effet, ce jeudi, Guillaume Canet a dévoilé le casting du film Astérix et Obélix : l’empire du milieu, qu’il réalisera et qui devrait sortir en 2022.

Canet sera Astérix, son ami Gilles Lellouche Obélix, sa femme Marion Cotillard Cléopâtre, Vincent Cassel Jules César et autour de ces acteurs confirmés brillera toute une flopée de guest-stars parmi lesquels Zlatan Ibrahimovic, donc, qui jouera Antivirus, mais aussi la chanteuse Angèle, les youtubeurs McFly et Carlito ou le rappeur Orelsan. Vu sa capacité à parler de lui à la troisième personne, on aurait plutôt vu Ibra en César. Mais quoi qu'il en soit, ce casting explosif promet beaucoup !