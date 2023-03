PSG : Daniel Riolo ne rate pas les Parisiens à Brest... et achève Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG a peiné mais a assuré l’essentiel samedi à Brest en s’imposant grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel (2-1). Christophe Galtier en a profité pour assurer que l’unité sacrée avait été décrétée au sein du club de la capitale.

« Je parle tous les jours avec ma direction, Luis est tous les jours à mes côtés, le président est très présent. On doit finir la saison, chercher le titre. Il y a l'unité, a-t-il affirmé. N'ayez aucun doute sur l’unité. Je suis un entraîneur qui va se battre, avec l'équipe, pour chercher le 11e titre. » Daniel Riolo, toujours très critique, n’est pas rassuré par ce qu’il a vu à Brest. « Je suis un peu perdu et je sais plus quoi penser de cette équipe, ça joue bien le PSG ? Non parce que c’est Brest en face quand même », a-t-il analysé sur son compte Twitter.

Le polémiste de RMC Sport avait déjà taclé Neymar avant même le match du PSG. « Je vire Neymar ? Bien sûr que vous le virez, a-t-il déclaré hier soir dans l’émission sur France 2 « Quelle époque. Il n’a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Le problème, c’est son contrat. Vous prenez une star, qui est à un moment le plus gros transfert de l’histoire du football, 222M€. Vous lui donnez entre 30M et 50M par an, c’est astronomique. Et ce gars là, au final, si vous prenez toutes les années, il a joué 50% des matchs. Imaginez une entreprise et que le cadre travaille un jour sur deux… »