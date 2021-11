RB Leipzig - PSG : le verdict est tombé pour Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi sur la pelouse du RB Leipzig, pour le quatrième match de poule de la Ligue des Champions. Selon les informations de RMC Sport, Lionel Messi est forfait pour ce choc. Sorti sur blessure lors de la victoire vendredi dernier du PSG face au LOSC (2-1), la star argentine souffrirait encore d'une gêne musculaire et d'un petit souci à un genou.

🔴 Messi forfait à Leipzig. Le staff médical parisien a pris sa décision ce mardi matin. Il souffrirait encore d'une gêne musculaire et d'un petit souci à un genou. — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2021