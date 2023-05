RC Lens : Haise redoute Toulouse et évoque déjà l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Le groupe

"Après Monaco, Machado a été touché. Il a repris en individuel mais il sera trop juste. Il reprendra avec le groupe mercredi. Pour Wesley (Saïd) ce n'est pas encore niquel après examen. Il y a eu des bonnes choses à l'entraînement, d'autres moins bonnes chez quelques joueurs. La séance d'hier était meilleure. On a amené un peu de fraîcheur en coupant."

Toulouse

"On a un premier match important demain face à un très belle équipe. Toulouse fait une belle saison. On va déjà essayer de répondre présent. Puis on aura le temps de se tourner vers le match de la fin de semaine. La finale a confirmé ce que je pensais : Toulouse a beaucoup de qualités et de diversité dans son animation. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient 41 points. Pas étonnant non plus qu'ils aient été bons en finale. Ils confirment, ça travaille bien. Je pense que devant leur public, on sera face à une équipe euphorique, c'est évident. Mais nous, on devra être à la hauteur, c'est ce qui m'importe."

Marseille

"On espère vivre de belles choses contre Marseille, mais avant, on doit faire de bonnes choses face à Toulouse. Pour bien préparer le match de samedi, il faut d'abord faire un gros match demain."

Buksa

"Si je fais entrer Adam Buksa, c'est pour lui donner quelques minutes. Ce n'est pas avec une, deux ou trois semaines qu'on peut tout récupérer mais il est engagé. Ca peut être une solution pour une fin de match ou pour débuter à un moment."

Propos retranscrits par Lensois.com