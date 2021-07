RC Lens : Kalimuendo amené à prendre du galon au PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

En partant faire ses armes au RC Lens en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo (19 ans) a incontestablement marqué des points l'an passé. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives dans un rôle de « super sub » au RC Lens (1317 minutes), l'attaquant de l'équipe de France Espoirs a montré à Leonardo qu'il avait les armes pour batailler au PSG. D'ailleurs, le Brésilien n'a pas hésité au moment de le rapatrier depuis l'Artois.

« Les atouts pour rentrer dans la rotation au PSG »

Ancien coach des équipes de jeunes du PSG, Saïd Aigoun a fait savoir à Onze Mondial qu'il voyait loin pour Arnaud Kalimuendo : « Pour moi, ça aurait été un échec qu’un garçon comme lui n’y arrive pas. Lorsqu’il a été surclassé dans l’effectif de Thiago Motta, il a pu participer au championnat et à la Youth League. Son année U19 a compté double. Il en a profité pour se mettre en valeur. Ce prêt au RC Lens a été une bonne décision. Il a pu bénéficier d’un temps de jeu important. De mémoire, il a marqué lors de sa première apparition. Donc forcément, il a pris confiance et pu lancer sa saison. Pour un 2002, sur l’année de ses 18 ans, jouer régulièrement en Ligue 1, c’est fondamental pour sa progression ».

Désormais le natif de Suresnes ne devra pas se tromper pour faire fructifier sa belle année en Sang et Or... Et pourquoi pas mettre tout le monde d'accord à Paris pense le consultant de RMC : « Son prochain choix sera crucial. Il doit maintenir ce temps de jeu. Je ne suis pas à la place des dirigeants du PSG pour me prononcer, mais je pense qu’il a les atouts pour entrer dans les plans de Mauricio Pochettino, en tant que joueur de rotation ».

Retrouvez l'interview complète dans le numéro N°342 de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible en digital ici .