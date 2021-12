RC Lens - PSG (1-1) : Paris malmené, mais Paris au sommet du foot européen

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Certes, le match nul ne modifiera pas l'impression. Celle d'une équipe du PSG qui n'y arrive pas et qui commence même à inquiéter ses plus fidèles supporters. Certes, les joueurs de Pochetino peuvent s'estimer heureux du match nul, eux qui ont vu une équipe du RC Lens se procurer un grand nombre d'occasions pour mener 2-0.

Oui mais voilà, Georginio Wijnaldum (90e+2), d'un coup de tête ravageur, a bel et bien offert un point à Paris. Qui reste largement en tête de la Ligue 1. Et qui prouve également une autre chose, comme le souligne le statisticien Opta : "Paris a obtenu 16 points après avoir été mené au score cette saison en Ligue 1, plus que toute autre équipe du top 5 européen."

Ça aussi, c'est à souligner.

16 - Paris a obtenu 16 points après avoir été mené au score cette saison en Ligue 1, plus que toute autre équipe du top 5 européen16 -Acharné. #RCLPSG pic.twitter.com/oEACM2IhgU — OptaJean (@OptaJean) December 4, 2021