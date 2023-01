RC Lens - PSG : le public de Bollaert prêt à faire une fleur à Kylian Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Accueilli en héros au Parc des Princes avec des banderoles et même sa propre chanson, Kylian Mbappé peut-il avoir droit au même amour dans l'Hexagone ailleurs qu'au PSG ? Ce dimanche soir, à Bollaert-Delelis, la question va se poser lors du match entre le RC Lens et Paris. Quel accueil le public Sang et Or, réputé comme l'un des meilleurs et des plus fair-plays de France, va-t-il réserver au meilleur joueur des Bleus ?

Des applaudissements pour Mbappé avant le match ?

D'après L'Equipe, les supporters lensois seraient assez partagés sur la manière de recevoir le vice-Champion du Monde français. Alors que les adversaires sont généralement sifflés à l'annonce de leur nom, Kylian Mbappé devrait avoir droit de son côté à quelques applaudissements de Bollaert mais pas forcément de la totalité du public car aucune consigne particulière n'a été donnée par les Kops.

Ce dont on peut être certain en revanche c'est que sitôt le coup d'envoi donné, le public lensois sera à 100% derrière son équipe pour la pousser à l'exploit contre le PSG. Le respect a quand même certaines limites que le supportérisme se garde bien de franchir...