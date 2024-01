RC Lens – PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Barcola et chasse une question polémique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Enrique : « Ce soir, on a eu le contrôle du match. C’était l’une des clés : on a contrôlé, dans un stade difficile, face à une équipe difficile comme Lens. Je pense qu’on a fait un match sérieux. Jouer des matchs comme ça, c’est le meilleur moyen pour progresser. Il faut jouer de plus en plus de matchs comme ça.

Le match de Bradley Barcola? On le savait quand on l’a signé : c’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Il peut dribbler. Il est tellement rapide, tellement jeune. Aujourd’hui, il était dans une bonne atmosphère. Il était inarrêtable.

« Pourquoi je vais me plaindre de ça »

Le penalty arrêté par Donnarumma ? Vous savez, Gigio et l’entraîneur des gardiens en avaient parlé. Quand le penalty a été sifflé, il savait qu’il (Frankowski) pourrait frapper au milieu. Ce soir, Gigio nous a donné beaucoup de joie. J’avais souffert contre lui avec l’Espagne contre l’Italie (rires).

Est-ce qu’Achraf Hakimi m’a manqué ? Et Kang-In Lee non ? Et Nuno Mendes non ? Et Skriniar non ? Pourquoi vous me demandez ça ? Moi, j’ai la responsabilité de tirer le meilleur dont j’ai à disposition. Hakimi fait partie des meilleurs défenseurs droit au monde. Il a fait d’excellents matchs mais il est en sélection nationale. Pourquoi je vais me plaindre de ça ? C’est un joueur-clé mais il n’est pas là et je dois être optimiste avec ceux qui sont là. C’est mon rôle de tirer le meilleur d’eux. »

