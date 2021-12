RC Lens - PSG : Mbappé au repos contre les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'information émane de RMC et elle confirme les compositions données par L'Equipe ce samedi matin. Kylian Mbappé sera sur le banc pour le choc à Bollaert, victime d'une fatigue physique après avoir enchaîné 8 matchs en un peu plus d'un mois. C'est Mauro Icardi qui est attendu à la pointe de l'attaque face aux Sang et Or.

Kylian Mbappe va être laissé sur le ba ce soir contre Lens. Le Parisien ressent une fatigue physique depuis plusieurs jours après avoir enchaîné 8 matches depuis le 29 octobre #RCLPSG https://t.co/Ekuh4Cu5rv — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 4, 2021