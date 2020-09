RC Lens – PSG (1-0) : sans Neymar, Mbappé et Di Maria, Paris est presque toujours tragique

Pour le Paris Saint-Germain, il est très difficile d'exister en l'absence de ses stars Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Jusqu'à présent, et depuis septembre 2017, cette configuration ne s'était présentée que trois fois... Et à chaque fois cela avait donné lieu à un non-match de l'équipe de Thomas Tuchel.

En effet, comme le rappelle l'excellent compte Twitter Stats Foot, avant de chuter à Lens (0-1) hier, le PSG avait déjà concédé le nul à Caen (0-0) en mai 2018 et était tombé à Nantes (2-3) le 17 avril 2019 dans cette même configuration.

Dans l'Artois, Paris a ajouté un nouveau et triste record à son arc puisque, selon Opta, c'est la première fois qu'un club perd en ayant affiché une telle possession de balle (78,1%) depuis que l'institut a commencé à analyser la Ligue 1 en 2006-07. A l'inverse, en laissant le ballon à son adversaire, le Racing a prouvé que dominer n'est pas joué. De quoi donner des idées aux Marseillais qui pourraient se déplacer au Parc dans les mêmes conditions, sans Neymar, Mbappé et Di Maria face à eux ?