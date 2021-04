RC Strasbourg – PSG (0-3) : à la mi-temps, Paris est largement devant !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après cinq bonnes minutes, le PSG s'est fait une grosse frayeur lors de sa première mi-temps à Strasbourg. Sarabia a dévissé la première frappe du match (7e) mais dans la foulée, sur une frappe magnifique de Thomasson, Navas a été sauvé par son poteau (9e). Et alors que Paris semblait en dedans, Mbappé a ouvert le score sur une accélération en glissant le ballon entre les jambes de Sels (16e).

Après Munich, Mbappé a vite récupéré !

En jambes, la star parisienne a ensuite initié un bon mouvement, en relais avec Rafinha, sans pouvoir frapper (24e). Mais le PSG a fait le break dans la foulée grâce au 6e but de la saison de Sarabia, auteur d'une belle frappe du droit après avoir crocheté Mitrovic. Imparable pour Sels. Et Moise Kean a ajouté un 3e but juste avant la mi-temps... Un récital, une leçon de réalisme ! A la pause, le PSG a fait le plus dur et semble bien parti pour revenir à 3 points du LOSC, victorieux hier à Metz (2-0).