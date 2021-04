RC Strasbourg - PSG (1-4) : la réaction de Pochettino après la démonstration parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Trois jours avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a dominé ce samedi le RC Strasbourg (4-1), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé (16e), Pablo Sarabia (27e), Moïse Kean (45e) et Leandro Paredes (79e) sont les buteurs côté Parisien.

Après la rencontre, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, était satisfait de la prestation de son équipe. "On a parlé avant le match. Je pense que c'est très important parce qu'on reste dans la course grâce à ces trois points. Il n'y a pas de pression, il ne faut pas être anxieux. Il faut qu'on soit performants. Aujourd'hui, on a montré qu'on était des combattants et c'est comme ça qu'on veut être. On se bat dans 3 compétitions, et ça complique les choses. L'équipe a montré de la foi, c'est un bon jour pour nous", a confié le technicien argentin au micro de Canal+.