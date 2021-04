RC Strasbourg – PSG (1-4) : les Tops et les Flops du match côté parisien

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

C'est Kylian Mbappé, mis sur orbite par Leandro Paredes, qui a encore fait la différence ce samedi à la Meinau en trompant Matz Sels entre les jambes, sur une accélération dont le champion du monde a le secret. Auteur d'un doublé à Munich (3-2), la star a confirmé sa grande forme.

Sarabia, Kean et Paredes ont marqué des points

Dans son sillage, Pablo Sarabia a été décisif lui aussi, avec une jolie frappe sur le but du break, lancé par un Danilo solide au poste de défenseur central aux côtés d'un impeccable Presnel Kimpembe. Et c'est Moïse Kean qui a ajouté un 3e but assassin, juste avant la mi-temps, avant un 4e but de Leandro Paredes dans le dernier quart d'heure, d'une frappe du droit (79e), sur coup franc. Au milieu, Ander Herrera et Paredes ont été très disponibles, tout comme Rafinha.

Navas ménagé

A 3-0 à la mi-temps, le PSG a géré son avance sans forcer. Par précaution, Sergio Rico a remplacé Keylor Navas, qui a ressenti une petit gène musculaire. Le gardien espagnol s'est fait surprendre par le jeune Moïse Sahi, entré en jeu quelques secondes plus tôt et plus incisif que Danilo sur le centre de Jean-Ricner Bellegarde pour ramener le Racing à 3-1. Mais l'essentiel avait déjà été assuré : le PSG est revenu à 3 points de Lille, avec une meilleure différence de buts. Et Mauricio Pochettino a pu faire tourner, en ne déplorant aucun blessé à priori, même s'il faudra donc surveiller l'évolution du « bobo » de Navas.