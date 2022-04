RC Strasbourg - PSG : Mbappé a des regrets après le match et s'agace sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Alors qu'il menait de deux buts à 20 minutes du terme, le Paris Saint-Germain a été accroché ce vendredi sur la pelouse du RC Strasbourg (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé lors de cette rencontre, s'est arrêté en zone mixte où il a regretté que son équipe n'ait pas su repartir de la Meinau avec la victoire.

"On a donné un peu le bâton pour se faire battre"

"On était menés après une entame difficile et on a réussi à revenir puis on a fait ce qu'il fallait, on a mené au score et on a creusé l'écart. On n'a pas su garder ce résultat, c'est dommage. (...) Je pense qu'on a donné un peu le bâton pour se faire battre. Mais il ne faut pas non plus enlever le mérite aux équipes quand elles arrivent à accrocher un résultat contre nous. Ce n'est pas uniquement parce qu'on lève le pied ou qu'on est un peu moins bon, ils ont réussi à renverser la tendance à domicile donc félicitations à eux", a confié l'attaquant parisien avant d'être questionné par un journaliste sur son avenir. D'un air agacé, il a répondu : "Ah c’est bon…"

Fabien Chorlet

Rédacteur