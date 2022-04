RC Strasbourg - PSG : Pochettino rappelle à ses joueurs qu'ils ne sont pas en vacances

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de France, a concédé ce vendredi le match nul sur la pelouse du RC Strasbourg (3-3), en match d'ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, était satisfait de la prestation de ses joueurs mais n'a pas manqué de leur rappeler qu'ils ne devaient pas se relâcher sur la fin de saison.

"On ne va rien lâcher même sur la fin de saison"

"Apparemment ici c'est toujours le même problème quand on gagne la Ligue 1. On a envie de jouer, comme aujourd'hui et contre de belles équipes comme Strasbourg dans de belles ambiances. Nous avons joué un très bon match et avons été très professionnels. On ne va rien lâcher même sur la fin de saison", a déclaré le technicien argentin au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Mauricio Pochettino et @neymarjr se sont confiés au micro de #PSGTV après le match nul 3-3 des Parisiens sur la pelouse de Strasbourg, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.#𝐑𝐂𝐒𝐀𝐏𝐒𝐆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 29, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur