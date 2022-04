RC Strasbourg - PSG : Stéphan multiplie les superlatifs pour ses joueurs

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Mené 3-1 à 20 minutes de la fin du match, le RC Strasbourg a arraché ce vendredi le match nul contre le Paris Saint-Germain (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du RCSA, Julien Stéphan, a affiché sa fierté envers ses joueurs.

"C'est une grande fierté d'accompagner ce groupe"

"J'étais globalement satisfait de notre première période. On a eu une entame de seconde période très difficile. Mais quelle énergie ! Quelle force de caractère ! Quel groupe ! On fait ce métier-là pour ce genre d'émotions. On s'en souviendra longtemps. C'est un point acquis de haute lutte. C'est une grande fierté d'accompagner ce groupe. On a encore de gros combats qui nous attendent cette saison. Vous pouvez compter sur nous pour tout donner jusqu'au bout."

