Real Madrid, FC Barcelone, PSG : un nouveau concurrent inattendu pour Lionel Messi au Ballon d'Or ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Décerné le dimanche 5 décembre, le Ballon d'Or 2021 est promis à Lionel Messi, vainqueur de la Copa America avec l'Argentine cet été, peu avant son arrivée retentissante au PSG. Mais selon Josep Pedredol, Luka Modric, lauréat en 2018, « mérite un autre Ballon d'Or ». C'est ce qu'a posté le présentateur vedette du Chiringuito de Jugones, hier, après la large victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (5-2).

Modric plébiscité

Un succès où Karim Benzema s'est illustré en signant un triplé. Mais pour Pedrerol, c'est donc Modric qui a le plus flambé hier soir. S'il est vrai que le Croate de 36 ans a régalé au milieu, difficile tout de même de voir en lui un candidat au trophée cette année, alors qu'il n'a compilé que 6 buts et 6 passes décisives en 2020-21...

Modric merece otro Balón de Oro — Josep Pedrerol (@jpedrerol) September 12, 2021