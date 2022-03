Real Madrid - PSG (3-1) : Donnarumma, avenir de Pochettino, regrets, Leonardo sort déjà de sa réserve

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Voici la réaction de Leonardo, sur l'antenne de RMC au terme de la défaite du PSG, ce soir, face au Real Madrid sur le score de 3-1.

"C’est un coup dur. On ne peut pas enterrer tout ce qui a été fait. C’est difficile d’analyser. L’épisode de la faute sur Donnarumma a été déterminant, mais on a été en difficulté pour gérer ce moment. On a perdu le contrôle. On doit chercher des solutions. Après, c’est dommage qu’une décision arbitrale soit déterminante dans ce genre de moment. Mais on doit garder notre calme. On a fait des erreurs, on doit changer des choses, mais on ne doit pas tout revoir. C’est difficile, mais jusqu’à la mi-temps, on avait une équipe organisée.”

“On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien. On doit chercher à améliorer cette équipe et garder le moral pour jouer la Ligue 1 et bien terminer la saison. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça."