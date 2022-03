Real Madrid - PSG (3-1) : Pochettino s'en prend à l'arbitre du match

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Mauricio Pochettino s'est exprimé sur l'antenne de RMC Sports. "Quand vous concédez à un but comme on l’a fait, le match change, l’état d' esprit dans le stade aussi. Les supporters ont porté leur équipe, tout a changé. C’est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue à la vidéo. C'est une faute très claire de Benzema selon moi. Tous les angles de vue montrent qu’il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’y pas eu la VAR à ce moment-là. La qualification s'est jouée sur ces dix minutes. On était la meilleure équipe sur les deux matchs. Le foot, c’est bien gérer les moments des matchs, c’est vrai qu’on s’est un peu effondrés. C’est impossible à expliquer. "

Sur Canal +, l'entraîneur argentin est allé plus loin sur ses critiques : "C'est une honte ! Il y a faute sur Donnarumma. Ce n’est pas possible de ne pas parler de cette erreur grossière. Ce n’est pas possible que ça arrive en 2022."