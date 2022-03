Real Madrid - PSG (3-1) : un champion du monde 98 détruit les Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sur l'antenne de RMC, Emmanuel Petit n'a pas été tendre avec les joueurs du PSG, éliminés ce soir par le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions.

"On l'a vu après l'égalisation du Real Madrid, les choses se sont délitées hyper rapidement. Il n'y avait plus les mêmes repères, la même sérenité sur le terrain. Les joueurs étaient presque aux abois en l'espace de quelques minutes, alors qu'on parle de joueurs qui ont un palmarès, qui ont une personnalité... Je suis extrêmement en colère ce soir parce que c'est pour moi une faute professionnelle ce qu'il vient de se passer. C'est encore plus grave que ce qu'il s'est passé contre le Barça."

🗣💬 Manu Petit : "Les joueurs ont été aux abois en quelques minutes. Je suis extrêmement en colère parce que c'est une faute professionnelle, encore plus grave que celle contre le Barça."



📲 #RMCChampions #RMAPSG pic.twitter.com/xWutJfKudh — RMC Sport (@RMCsport) March 9, 2022