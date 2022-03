Real Madrid - PSG : Al-Khelaïfi et Leonardo sont fixés !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG aura littéralement tout perdu contre le Real Madrid. Le club de la capitale est éliminé de la Ligue des Champions et son président ainsi que son directeur sportif risquent tous deux une lourde suspension pour leur comportement après la rencontre.

L’UEFA informe à l’Équipe qu’un « cas disciplinaire a été ouvert contre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo (respectivement président et directeur sportif du PSG) et plus généralement contre le club parisien ». L'attitude des deux dirigeants, furieux à l'issue de la rencontre et qui sont manifestement plaints de manière véhémente de l'arbitrage, est en cause.

Une lourde sanction pourrait être prononcée contre les deux dirigeants du PSG.

