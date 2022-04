Real Madrid, PSG : Ancelotti règle ses comptes avec la France et QSI !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En marge de la rencontre de Ligue des Champions opposant son Real Madrid à Manchester City, Carlo Ancelotti en a profité pour accorder un entretien au quotidien AS. Entretien dans lequel il revient sur son passage au PSG entre janvier 2012 et juin 2013. Une aventure que l'Italien n'a toujours pas digéré, lui qui n'avait pas spécialement apprécié la mentalité du foot français.

« La culture française ne se résume pas au football »

« La culture française ne se résume pas au football, il y a le rugby, les chevaux... Les Français arrivaient une demi-heure avant l'entraînement et repartaient une demi-heure plus tard. On a commencé à construire une structure, à installer une cuisine... »

, se souvient-il au sujet d'un projet dont il a connu et apprécié la génèse... Avant d'en être déçu par l'intransigeance des Qataris.

La discussion qui a brisé le lien Ancelotti - QSI

« J'ai aimé le projet mais la deuxième année, ils n'étaient pas si contents de moi. Pour un match de Ligue des Champions pour lequel nous étions déjà qualifiés, nous avons perdu un match de championnat avant de gagner et ils m'ont dit que si je ne battais pas Porto, ils me licencieraient… Je leur ai dit comment ils pouvaient me dire ça, ça brise la confiance. J'ai décidé en février que je voulais partir, même s'ils désiraient me renouveler »

, a-t-il justifié au sujet de ce départ.

