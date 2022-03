Real Madrid - PSG : Donnarumma sort du silence après le fiasco madrilène

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Deux jours après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Real Madrid (3-1) en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, synonyme d'élimination pour les Parisiens, Gianluigi Donnarumma, qui a commis une énorme boulette sur l'égalisation de Karim Benzema, est sorti du silence dans un message publié sur son compte Instagram.

"Les deux derniers jours n'ont pas été faciles, mais c'est de ces moments difficiles qu’on sort plus forts. Maintenant, il faut penser au présent, à gagner la Ligue 1, à tout donner, comme j'ai toujours fait, pour ce maillot, ce club et nos supporters. Ça repart, tous ensemble ! Allez Paris", a écrit le gardien italien sur le réseau social.