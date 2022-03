Real Madrid – PSG : l’auteur de la blessure de Mbappé connu ? La vidéo fuite sur les réseaux !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Alors que le PSG se déplace à Madrid dans deux jours, Kylian Mbappé est très incertain pour le match. La vidéo de la blessure de Mbappé a fuité sur Twitter. Sur les images, on peut voir Gana Gueye adresser une grosse semelle au champion du monde français, qui se jette immédiatement au sol en se tordant de douleur.

🚨Voici le coup reçu par Mbappé ici🚨 pic.twitter.com/GU9zgtMQKL — La Source Parisienne (@lasource75006) March 7, 2022