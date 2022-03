Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Promettant à ses auditeurs de « crépir tout le monde », Jérôme Rothen a d'abord dégommé les dirigeants, Leonardo en tête : « Il y a des cycles dans le foot et il y avait un cycle de trois ans qui repartait avec l’arrivée de Leonardo. A l’arrivée, il n’a rien changé et c’est de pire en pire (...) Je veux une bonne fois pour toute que ce directeur sportif dégage, qu’il dégage ! Il n’a rien à faire ici ! Depuis trois ans, c’est une catastrophe ! » Nasser al-Khelaïfi ? Dégommé aussi : « Francis Borelli doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce que le club est devenu. Nasser est responsable à 100% de ce qu'il se passe ».

« Messi ? Une fraude. Neymar ? Du foutage de gueule »

Quant à Neymar et Lionel Messi, le Parisien ne les épargne pas davantage : « Les responsables de cette défaite, pour moi, sont Neymar et Messi. C’est à eux de prendre leurs responsabilités ! Quand Leonardo les recrute et qu’il nous les met tout là haut, ce sont des légendes du club, ils ont leur statut et ils sont payés pour ça ! Donc à qui tu t’en prends ? Je ne m’en prends pas à Verratti, à Danilo, à Paredes ou à Mbappé, je m’en prends aux deux autres, aux deux mercenaires ! Entre un qui est une fraude depuis qu’il est arrivé… J’ai honte de parler de Messi comme ça, mais c’est la réalité ! Hier, il marche sur le terrain. Il a fait des efforts de 10 mètres ! Modric l’a mis dans sa poche ! L’autre (Neymar) il a perdu tous ses ballons ! Depuis qu’il est là, c’est du foutage de gueule ! Il a disputé moins de 50% des matchs du PSG et quand il est là on va lui trouver des excuses en disant qu’il revenait de blessure ? Non, il 'n'y a pas de temps, c'était hier soir qu'il fallait être là mon coco ! Messi, stop ! Neymar, stop ! »

