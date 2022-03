Real Madrid – PSG : les premiers mots de Kylian Mbappé suite à l'élimination

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

S'il a quitté Santiago Bernabeu sans un mot hier à l'issue de l'élimination du PSG face au Real Madrid (1-0, 1-3), Kylian Mbappé est sorti du silence sur Instagram afin d'adresser un message fédérateur en vue des onze derniers matchs de la saison de Paris.

« La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoiqu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS », a écrit le natif de Bondy dont l'avenir semble s'écrire toujours un peu plus chez les Merengue.

Une manière de s'offrir une belle fin d'histoire avec un 5e titre de champion de France (son 4e avec Paris) ?