Real Madrid - PSG : Mbappé aussi a fait dégoupiller Al-Khelaïfi, les pires images arrivent !

Le PSG est encore la risée de toute l’Europe. Pas un pays majeur du Vieux Continent n’est passé à côté de l’entreprise de démolition en règle du club de la capitale au lendemain de la remontada subie face au Real Madrid en C1 (1-3). Au-delà du score sec, il faut dire que les dirigeants n’ont rien fait pour sauver les apparences en se montrant agressifs envers le corps arbitral dans le tunnel des vestiaires. Particulièrement véhément, Nasser Al-Khelaïfi est sorti de ses gonds en brisant le drapeau d’un des délégués et en menaçant un salarié du Real Madrid.

Emilio Butragueño aurait tenté de le calmer, en vain. Selon le journaliste Saber Desfarges, il n'y aurait pas eu de coup porté mais un échange musclé a bien eu lieu et été filmé en partie par une personne munie d’un téléphone portable que l’un des gardes du corps de la délégation parisienne a fait voler en éclats. La faute non sifflée sur Gianluigi Donnarumma sur le premier but merengue ne serait pas l’unique raison du courroux présidentiel.

Selon ABC, le fait de savoir que cette élimination va entraîner de manière certaine le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid libre au mercato estival aurait également poussé Al-Khelaïfi à dégoupiller. L’UEFA se serait d’ailleurs déjà saisi des images captées par les caméras du stade Bernabeu et seraient en train de les scruter pour annoncer une sanction salée envers le président du PSG mais aussi son directeur sportif Leonardo. Une annonce pourrait tomber dans la journée avec une possible fuite des images en question.

