Real Madrid - PSG : Mbappé présent à l’entraînement à la veille du match !

Kylian Mbappé était incertain pour le choc de ligue des Champions contre le Real Madrid depuis hier après-midi et son coup reçu sur le pied gauche. Cependant, une bonne nouvelle apparaît pour les supporters du club de la capitale.

L’attaquant français est bien présent, ce mardi 8 mars, à l’entraînement collectif d’avant match. Sur des images, diffusées par Canal Supporters, le champion du monde 2018 a été aperçu en train de trottiner avec ses coéquipiers sans difficultés apparentes. Il pourrait donc bel et bien être titulaire contre le Real Madrid.