Real Madrid - PSG : Neymar dément sa bagarre avec Donnarumma et dévoile leur échange après le match

"Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça, c’est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans les vestiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent vendre", a lâché Neymar en story de son compte Instagram.

🚨 Neymar DÉMENT catégoriquement sur Instagram s’être battu avec Donnarumma.



"Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça, c’est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans les vestiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se montrer, essayez la prochaine fois" pic.twitter.com/TlmroqYADR — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 10, 2022

La star brésilienne a ensuite dévoilé l'échange qu'il a eu avec son coéquipier après la sortie de ces rumeurs. "Désolé pour hier. Cette info est inacceptable", a envoyé Gianluigi Donnarumma à Neymar sur WhatsApp, qui lui a répondu : "Tranquille ! Ça peut arriver dans le foot. On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue."

🚨 Neymar publie en story un message qu’il a envoyé à Gigio Donnarumma :



« Tranquille, ça peut arriver en football. On est une équipe et on est avec toi. Tu es très jeune et tu vas gagner un tas de choses. Relève-toi et avançons ! » pic.twitter.com/jLqdj3oM0T — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 10, 2022