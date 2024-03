Real Sociedad – PSG : Paris file facilement en quart, les 5 héros d’Anoeta

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé, la réponse du patron

Certains prophétisaient déjà qu’il pourrait ne plus rejouer avec le PSG en cas d’élimination, « cap’tain » Mbappé a encore fait fermer des bouches avec un but sublime où il fixe son défenseur Zubeldia avant de décocher une frappe enroulée dans le petit filet opposé (15’) avant d’enchaîner sur un doublé avant l’heure de jeu sur une ouverture de Kang-In Lee (56’). Ses 45ème et 46ème buts en 69 matchs de Ligue des Champions. Il confirme également sa force dans la phase à élimination directe de la C1 (11 buts en 15 matchs).

MBAPPÉ OUVRE LE SCORE POUR LE PSG ! 😍



L'attaquant français trop fort face à la défense de la Real Sociedad ! 😱#RSOPSG | #UCL pic.twitter.com/chq84W3Aks — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2024

Ousmane Dembélé, drôle de « 10 »

Positionné dans l’axe en soutien des attaquants, Ousmane Dembélé a réalisé un match très intéressant avec à la clé une ouverture décisive pour KM7 sur le but du 1-0 (15’).

Warren Zaïre-Emery a mangé basque

Au cœur d’un collectif parisien bien huilé, qui a étouffé les Basques, le milieu de 17 ans – qui a battu le record français du plus jeune joueur à atteindre 10 matchs de Ligue des Champions – a mené un pressing total qui a étouffé la Real.

Lucas Beraldo, enfin un match référence ?

Sans doute le meilleur match du jeune défenseur brésilien arrivé cet hiver de Sao Paulo. Il a bien tenu le « Messi japonais » Kubo, faisant oublier les absences du capitaine Marquinhos et de Danilo.

Luis Enrique, coaching gagnant

On attendait la « masterclass » de Luis Enrique à l’extérieur en Ligue des Champions. On l’a eu en février sur un match à élimination directe. L’ancien sélectionneur de la Roja a été très juste dans ses choix tactiques. On peut quand même juger prématuré de relancer Nuno Mendes sur un tel match (le Portugais a un peu pioché)…

Le Bayern Munich également en quart Dans l’autre match de la soirée, le Bayern Munich de Thomas Tuchel a composté son billet pour les quarts de finale en retournant la Lazio de Rome après sa défaite 1-0 du stade Olympique. Les Bavarois se sont imposés 3-0 grâce à Harry Kane (doublé) et Thomas Müller.

La tuile : Hakimi manquera le quart

C’est évidemment LE point noir de la victoire de Paris sur le terrain de la Real Sociedad. Comptant parmi les trois joueurs sous le coup d’une suspension après un avertissement, Achraf Hakimi ne verra pas les quarts de finale aller de la Ligue des Champions à cause de son carton jaune bêtement concédé en première période (41’).

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life