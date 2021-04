Résultat Champions League : le PSG réalise l'exploit, Chelsea mène (mi-temps)

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Après les deux victoires à domicile d'hier, les quarts de finale de la Champions League de la soirée sont en train de sourire aux équipes visiteuses. Et notamment au PSG, qui réalise un très gros coup à la pause. Les Parisiens mènent 2-1 face au Bayern Munich, champion d'Europe en titre, leur bourreau en finale en août. Kylian Mbappé dès la 3e minute et Marquinhos à la 28e, sur deux passes décisives de Neymar, ont donné l'avantage à Paris, que l'ex Eric Choupo-Moting a réduit à la 37e. La mauvaise nouvelle, c'est que juste après son but, Marquinhos est sorti sur blessure…

De son côté, Chelsea mène sur la pelouse du FC Porto, suite à une réalisation de Mason Mount, qui est devenu le plus jeune buteur des Blues dans les tours à élimination directe de la C1 (il a 22 ans), à la 32e minute. Les hommes de Thomas Tuchel sont supérieurs pour le moment à la surprise des quarts de C1, vainqueur de la Juventus de Cristiano Ronaldo au tour précédent.