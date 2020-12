Résultat Champions League : PSG 5-1 Basaksehir (terminé)

Pour ce qui est sans doute le match le plus long de son histoire (les 14 premières minutes ont débuté hier à 21h, les 76 dernières viennent de se terminer), le Paris Saint-Germain a surclassé Basaksehir (5-1) au Parc des Princes. Neymar (triplé aux 21, 38e et 50e minutes) et Kylian Mbappé (42e, 62e) s'en sont donné à cœur-joie, Topal sauvant l'honneur des Turcs à la 57e.

De cette partie, on retiendra l'incident d'hier soir sur fond de racisme, le geste des joueurs et des arbitres qui se sont mis à genoux dans le rond central avant le coup d'envoi, Neymar qui donne le ballon à Mbappé afin que ce dernier transforme le pénalty et mettre fin à un an sans marquer en C1, le fait que le Français est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer 20 buts en Champions League et surtout, la 1ère place finale du PSG, qui lui permettra de recevoir en 8es de finale au printemps. Une belle soirée, en somme…