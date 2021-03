Résultat Coupe de France : porté par Mbappé et Rico, le PSG assure à Brest (3-0)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce samedi, le PSG n'avait pas de temps à perdre sur la pelouse du Stade Francis Le Blé de Brest. Grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé (9e), les champions de France ont vite pris les devants, tuant le suspense sur un contre par Pablo Sarabia (44e).

Devant de deux buts dès le premier acte, le PSG a ensuite géré son avantage. Si Kylian Mbappé a d'abord raté la balle de 3-0 face à Cibois (53e), Sergio Rico a éteint la révolte bretonne avec plusieurs arrêts spectaculaires.

A 20 minutes du terme, Kylian Mbappé a breaké de la poitrine après un centre tendu de Marco Verratti (73e). 3-0. Rideau et qualification tranquille pour les 8e de finale de la Coupe de France.