Résultat Coupe de France : PSG 2-0 LOSC (mi-temps)

Si, en championnat, le LOSC peut tenir la dragée haute au PSG dans la course au titre, c'est parce que les Dogues ont été relativement épargnés par les pépins alors que le club de la capitale a eu tous les problèmes possibles et imaginables. Mais ce soir que les deux équipes ont décidé de faire tourner pour ce choc des 8es de finale de la Coupe de France, on voit toute la différence.

Dès la 9e minute, Mauro Icardi a ouvert le score en profitant d'une mésentente entre Maignan et Djalo. Les Dogues ont plutôt bien réagi, frappant la barre transversale à la demi-heure par Burak Yilmaz mais le PSG a doublé la mise juste avant la pause (42e) grâce à un pénalty obtenu et transformé par Kylian Mbappé, entré en jeu à la place d'Icardi, blessé, à la 34e. Bref, à la mi-temps, la cause de ce premier 8e de finale semble déjà entendue !