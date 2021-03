Résultat Coupe de France : PSG 3-0 LOSC (terminé)

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

C'est terminé au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain a fait le travail face au LOSC. Les deux premiers du championnat avaient décidé de faire tourner pour cette affiche des 8es de finale de la Coupe de France, leurs titulaires tirant la langue après des mois à enchaîner les matches tous les trois jours.

Paris et son effectif démesuré avait forcément un avantage sur les Dogues, dont le banc est beaucoup moins riche. Dès la 9e minute, Mauro Icardi a ouvert le score sur une mauvaise entente entre Maignan et Djolo. L'Argentin, touché au pied, est sorti à la 34e, remplacé par un Kylian Mbappé qui a obtenu et transformé un pénalty à la 42e. Après le repos, le LOSC a obtenu à son tour un pénalty très généreux mais Keylor Navas, huit jours après en avoir détourné un de Lionel Messi, a arrêté la tentative de Yazici. Mbappé a inscrit un doublé dans les arrêts de jeu. Le PSG est qualifié pour les quarts de finale !