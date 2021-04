Résultat Coupe de France : PSG 2-0 SCO d'Angers (mi-temps)

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

L'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin, espérait tenir le plus longtemps possible le 0-0 pour faire douter le PSG. Hélas pour lui, son plan n'a tenu que… neuf minutes. Mauro Icardi, déjà auteur du but décisif face à l'ASSE (3-2) au bout du bout des arrêts de jeu dimanche, a ouvert le score dès l'entame de la rencontre.

A la 23e minute, le PSG a doublé la mise suite à un but contre son camp de Manceau. Au quart de la rencontre, le quart de finale de Coupe de France était donc bouclé. Paris, où Neymar est titulaire et capitaine en ce début de soirée, déroule. Les demi-finales ne sont plus qu'une formalité !