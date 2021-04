Résultat Coupe de France : PSG 5-0 SCO d'Angers (terminé)

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

Avec son budget 14 fois inférieur à celui de son adversaire (45 M€ contre 640 M€), le SCO d'Angers se doutait qu'il ne faisait pas le poids face au PSG, même si celui-ci se privait de ses meilleurs joueurs. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit puisque Pochettino avait laissé Mbappé et Kimpembé sur le banc au coup d'envoi. Le plan de jeu angevin était simple : tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Il a explosé au bout de 9 minutes.

C'est le temps qui a fallu à Mauro Icardi pour ouvrir le score. A la 23e, Manceau a marqué contre son camp, si bien qu'à la pause, la messe était dite pour le SCO malgré un réveil dans les derniers instants. En seconde période, le PSG a déroulé, Neymar, capitaine ce soir, marquant à la 65e avant qu'Icardi ne signe un doublé trois minutes plus tard, sur une passe décisive en coup du sombrero de Di Maria. A la dernière seconde, l'ancien de l'Inter Milan, annoncé sur le départ, a claqué une magnifique volée. Deux coups d'éclat pour une partie à sens unique…