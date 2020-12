Résultat Ligue 1 : l'OL prend le dessus sur le PSG (0-1, mi-temps)

Pour clôturer la 14e journée de Ligue 1, le Parc des Princes accueille un choc entre le PSG et l'OL. Et à la pause, ce sont les Gones qui ont pris un avantage sur les locaux grâce à une réalisation de Tino Kadewere. Plus consistants, les Rhodaniens ont profité d'une erreur de relance de Kimpembe, bien récupéré par Toko-Ekambi. Inspiré, le Camerounais a lancé Tino Kadewere. Face à Navas, le buteur de l'OL a croisé sa frappe au sol (1-0, 35e)

Avec ce résultat, le classement de Ligue 1 bouge. Le PSG perd sa place de leader au profit du LOSC, vainqueur de Bordeaux dans l'après-midi, et recule à la... 3e place ! Car, l'OL, avec cette victoire potentielle, deviendrait le dauphin des Dogues. La seconde période s'annonce tendue tant les écarts sont serrés en Ligue 1.