Résultat Ligue 1 : l'OM est devant le PSG à la pause (1-0)

Il ne fallait pas être en retard ce soir, au Parc des Princes, pour assister au traditionnel Clasico entre le PSG et l'OM. Tout d'abord parce que dès la 2e minute, sur un centre de Florenzi, excellent tout au long du premier acte, Verratti reprenait au second poteau, poussant Mandanda à une parade exceptionnelle. Ensuite parce que les 22 acteurs ont mis 10 minutes (seulement) avant un premier échange collectif musclé.

En cause ? Une charge (légère) de Neymar sur Dimitri Payet qui mettait le feu aux poudres. Deux cartons jaunes et quelques minutes de palabres plus tard, les hommes de Tuchel accentuaient leur domination, sans toutefois parvenir à se créer une réelle occasion. Les Marseillais, incapables de se projeter vers l'avant, faisaient néanmoins bloc derrière et neutralisaient chaque velléité de Neymar, Di Maria et consorts.

Coup de théâtre à la 31e minute lorsque sur un coup-franc anodin de Payet, la Défense parisienne ne s'alignait pas sur Thauvin et laissait ce dernier tromper Rico à bout portant d'une parfaite reprise du volée du pied gauche (0-1). Paris perdait peu à peu son football, s'énervait et laissait l'OM regagner les vestiaires en tête. La seconde période promet d'être musclée...