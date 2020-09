Résultat Ligue 1 : le PSG enchaîne un troisième succès à Reims (2-0)

On a eu droit à une très belle affiche ce dimanche soir à Delaune. En effet, si le PSG est allé chercher un succès en Champagne, le Stade de Reims, quand il joue comme ce soir, ne mérite pas son mauvais classement en Ligue 1.

Bien sûr, les hommes de David Guion n'ont pas marqué contre Paris mais ils ont livré un joli match et n'ont pas toujours été payé pour leur veléités de jeu vers l'avant comme sur ce poteau de Boulaye Dia (61e) sur l'action précédente au deuxième but de Mauro Icardi.

Côté PSG, le retour des quatre fantastiques – alignés ensemble – a fait du bien. Auteur d'un doublé (9e et 62e), sur deux passes de Kylian Mbappé, Mauro Icardi a retrouvé la confiance. Neymar a multiplié les gestes de classe et c'est tout Paris qui ressort rassuré avec cette troisième victoire consécutive après Metz (1-0) et Nice (3-0).