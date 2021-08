Résultat Ligue 1 : le PSG souffre mais l'emporte à Brest (4-2)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Non sans difficultés, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce vendredi sur la pelouse du Stade Brestois (4-2). Ander Herrera (23e), Kylian Mbappé (36e), Idrissa Gueye (73e) et Angel Di Maria (90+1e) sont les buteurs côté Parisiens tandis que c'est Franck Honorat (42e) et Steve Mounié (85e) qui ont marqué pour le SB29.