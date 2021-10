Résultat Ligue 1 : PSG 0-1 Angers (Paris surpris, mi-temps)

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Inoffensif et privé de ses internationaux sud-américains (Messi, Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos), Paris peine à se montrer dangereux sur le but de Paul Bernardoni. En face, les Angevins de Gérald Baticle jouent les coups à fond et ont marqué en contre par Angelo Fulgini, idéalement servi par Sofiane Boufal (36e).

Si Ander Herrara a cru égaliser avant la pause, le but a finalement été annulé par la VAR pour hors-jeu. Il reste encore du temps aux hommes de Mauricio Pochettino pour se réveiller...