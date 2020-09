Résultat Ligue 1 : Stade de Reims 0-1 PSG (mi-temps)

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Quand Thomas Tuchel retrouve ses quatre fantastiques (Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria), le PSG est irrésistible. Face à une équipe de Reims mal classée mais décidée à jouer et qui a sollicité Keylor Navas, les Champions de France sont logiquement rentrés au vestiaire avec un but d'avance. Un but sublime signé Mauro Icardi (9e) sur une passe cachée de Kylian Mbappé.

Si les Champenois ne sont menés que d'un but, ils doivent beaucoup à leur portier Perdrad Rajkovic auteur de plusieurs sauvetages devant Mbappé ou Icardi. Notons aussi la très grosse première période de Neymar, impressionnant de facilité et qui défend comme rarement depuis son arrivée dans la Capitale française. 45 minutes très plaisantes à regarder.