Résultat Ligue 1 : Troyes 1-2 PSG (mi-temps)

Sans bon nombre de leurs stars, le PSG se déplace au Stade de l'Aube avec le retour de Kylian Mbappé et les premières minutes en championnat de Georgino Wijnaldum et Achraf Hakimi.

Après un excellent de début de match des Troyens pour leur retour en Ligue 1, la défense du Paris Saint-Germain est mise à mal. Suite une à une erreur de Presnel Kimpembe, Troyes obtient un corner sur lequel Oualid El Hajjam ouvre le score d'une tête smashée au premier poteau.

Dès lors, les parisiens se réveillent, et 10 minutes plus tard Ander Herrera envie Achraf Hakimi sur orbite, qui croise en force sa frappe pour égaliser. Dans la foulée, la défense de Laurent Batlles craque une nouvelle fois face à l'incursion d'Mbappé qui sert Mauro Icardi en retrait. L'argentin n'a plus qu'a terminé l'action d'un extérieur du droit qui mystifie Gauthier Gallon.

Troyes fait une très belle opposition dans ses premières 45 minutes mais c'est bien le PSG qui mène à la pause.